Sul Gargano tra grotte e mare turchese

(ANSA) - PESCHICI (FOGGIA), 11 AGO - Arco degli innamorati, Trabucchi, antiche torrette d'avvistamento e soprattutto acque turchesi, buon cibo e accoglienza ottima. Il Gargano visto dal mare per una vacanza ricca di storia e all'insegna della tutela ambientale. Questa l'offerta che si trova a Peschici (Foggia), dove un gruppo di operatori del mare, alcuni ex pescatori che hanno iniziato convertendo al turismo i loro gozzi, hanno sottoscritto un accordo mettendo a disposizione dei turisti una flottiglia di sei nuove motobarche, 2 a Rodi Garganico e 4 a Peschici, per consentire di godere di una giornata di natura e divertimento, tra bagni racconti e leggende. Raffaele Costante è il comandante della Peschici Jet e Nuova Peschici. Lo zio, Mimmo, è sulla Red Carpet. "Abbiamo iniziato i primi servizi passeggeri con i gozzi - racconta Raffaele - quando facevo il pescatore. Poi il servizio è andato avanti e ci siamo convertiti a operatori turistici acquistando le motobarche. Ora lavoriamo tutti e i turisti sono contenti".