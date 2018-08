Senza patente porta immigrati nei campi

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 AGO - Sprovvisto di patente e assicurazione guidava un Fiat Ducato con a bordo 20 giovani di Paesi centrafricani. Fermato dalla Polizia all'alba al Km 558+800 della Statale 16 mentre si dirigeva verso le campagne di Campomarino (Campobasso), ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato dagli agenti del Commissariato di Termoli e della Polstrada che lo hanno arrestato con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta di un cittadino della Costa d'Avorio. Il veicolo, omologato per il trasporto di 9 persone, proveniva dalla provincia di Foggia.

L'uomo ha spiegato che stava accompagnando gli operai in un vicino campo di pomodori dove poi ha condotto la Polizia.

All'arrivo degli agenti i braccianti già presenti sono fuggiti.

I 20 giovani passeggeri del Ducato sono stati accompagnati in Commissariato; sottoposto a fermo amministrativo il furgone di cui erano state modificate caratteristiche strutturali, del motore e dell'abitacolo per aumentarne la capienza.(ANSA).