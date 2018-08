Piantagione marijuana sequestrata Lecce

(ANSA) - LECCE, 11 AGO - Una piantagione di marijuana è stata scoperta in una masseria a Lecce dai carabinieri che hanno sequestrato oltre 2.000 piante alte fino a tre metri. E' la seconda piantagione scoperta nel Salento nel giro di poco. Il 12 luglio scorso i carabinieri ritrovarono altre 600 piante nei pressi del campo Panareo. I militari sono stati attirati dalle infiorescenze delle piante alte e verdi che superavano il muro di cinta della masseria che si trova vicino alla città, in una zona notoriamente poco coltivata. Utilizzando un drone i militari hanno avuto conferma della presenza delle piante in piena fase di maturazione. Nel corso dell'operazione di sequestro una persona è stata fermata..(ANSA).