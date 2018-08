Pop.Bari, a dicembre trasformazione spa

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Banca Popolare di Bari prevede di convocare per metà dicembre l'assemblea dei soci per la trasformazione in spa. L'istituto di credito in questi mesi, si legge nella nota sui conti semestrali "si è concentrato nel'iter della trasformazione in spa anche vista della sentenza di merito conclusiva che il Consiglio di Stato assumerà il prossimo 18 ottobre e considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2018 per la trasformazione, fissato dal "Decreto Milleproroghe"". Sempre in vista della trasformazione, il Cda ha avviato - con il supporto di Oliver & Wyman - il progetto per lo sviluppo del Piano Industriale 2018/2022 che sarà completato entro l'autunno.

Al termine del processo di trasformazione in spa, secondo alcune fonti finanziarie, e con il nuovo piano industriale, l'istituto potrebbe avviare il processo di quotazione. Operazione che richiederebbe comunque alcuni mesi. Attualmente i titoli del gruppo sono quotati sul mercato Hi-Mtf come altri istituti, popolari e non, di dimensioni medie e piccole.