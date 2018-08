Decaro, a ottobre riapre il Margherita

(ANSA) - BARI, 9 AGO - "Ormai i lavori sono quasi terminati, manca pochissimo: le pavimentazioni in legno vicino alla torre scenica, e il completamento delle vetrate. Dopodiché saremo impegnati nei collaudi e nel rilascio delle autorizzazioni per poter riaprire a ottobre". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, questa mattina nel corso del sopralluogo al cantiere del teatro Margherita che, ha sottolineato il primo cittadino, "sarà un luogo polifunzionale, concepito per ospitare differenti forme di arte e di cultura come accade nei grandi contenitori del resto d'Europa". "Sarà quindi un autunno dedicato all'arte e alla cultura - ha proseguito il sindaco - per Bari che a settembre vedrà riaperta la zona archeologica di santa Scolastica". Decaro ha aggiunto che "il restauro" del teatro "non è stata una operazione facile", e ha ringraziato "la Regione Puglia che ha avuto fiducia nelle potenzialità di Bari e del suo futuro Polo delle arti e del contemporaneo" che "si completerà con il Mercato del pesce".