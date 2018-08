Incidente Foggia: Salvini convoca comitato sicurezza

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà oggi a Foggia dove presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione, che si terrà in prefettura alle 14.30 e alla quale parteciperanno i rappresentanti delle forze di polizia e delle autorità locali, servirà per mettere a punto eventuali misure e fare il punto della situazione dopo i due incidenti degli ultimi giorni in cui sono morti complessivamente 16 migranti, impegnati come braccianti nelle campagne della zona.(ANSA).