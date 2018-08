Incidente Foggia: Martina oggi nella città pugliese

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina - si legge in una nota - sarà questa mattina a Foggia dopo i tragici incidenti stradali di questi giorni che sono costati la vita a sedici braccianti stranieri. Alle 12 presso la Camera del Lavoro di Foggia (via della Repubblica,68) il segretario Martina incontrerà insieme all'assessore regionale Raffaele Piemontese e al deputato Michele Bordo le organizzazioni sindacali dei lavoratori per confrontarsi sulla piena applicazione della legge 199 contro il caporalato e per rilanciare gli interventi straordinari da attuare per difendere la dignità e la sicurezza di tanti braccianti agricoli le cui condizioni di lavoro sono spesso ancora inaccettabili.

