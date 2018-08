Foggia,scritta ingiuriosa contro Salvini

(ANSA) - FOGGIA, 7 AGO - Sul palazzo di fronte alla prefettura di Foggia è comparsa stamani una scritta ingiuriosa nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini che arriverà nel capoluogo dauno nel primo pomeriggio per un vertice in prefettura, dopo gli incidenti stradali avvenuti sabato scorso e ieri, nel Foggiano, nei quali sono morti complessivamente 16 braccianti agricoli, tutti migranti che erano stipati in furgoncini. "Ci auguriamo - scrive su Fb la Lega di Foggia e provincia - che si possano punire i responsabili in modo esemplare".