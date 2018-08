(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Impiegare anche i Vigili del Fuoco nei controlli relativi alla sicurezza dei trasporti, anche stradali e ferroviari, di merci pericolose". E' quanto chiede il segretario del Conapo Antonio Brizzi sottolineando che sarebbe "una misura di prevenzione importante e tangibile" anche la presenza dei vigili del fuoco nelle stazioni autostradali.

"Il consiglio dei ministri dovrà approvare entro ottobre il nuovo decreto su compiti e funzioni dei vigili del fuoco. In quell'occasione - afferma il sindacato - i ministri Salvini e Toninelli ne approfittino per aumentare controlli e prevenzione.

Inoltre è assurdo che lungo le autostrade italiane non vi sia nessuna sede di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che vanno istituite con urgenza e a spese delle società autostradali quale obbligo di sicurezza per la circolazione autostradale".

"Ci uniamo al dolore di quanto accaduto e auguriamo a tutte le persone rimaste ferite una pronta e rapida guarigione. Il nostro plauso - conclude Brizzi - va anche e soprattutto ai vigili del fuoco intervenuti che hanno operato con grande professionalità in uno scenario operativo che va bel oltre l' ordinario e che, con il rischio della propria vita, hanno evitato conseguenze peggiori".