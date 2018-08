Vaccini:Oer Puglia,non si torni indietro

(ANSA) - BARI, 6 AGO - Per la responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale (Oer) della Puglia, Cinzia Germinario, fare ora passi "indietro" sull'obbligo vaccinale "è irresponsabile: si tratta di accettare di mettere a rischio i nostri figli sull'altare della politica e della ricerca del consenso". In una nota, Germinario definisce inoltre "utopistica l'ipotesi di confinare in classi di 'tutti vaccinati' i bambini immunodepressi: infatti i microbi - rileva - non si fermano alle mura delle classi scolastiche". "A meno che - prosegue - non si accetti che bambini immunodepressi abbiano solo il diritto di andare a scuola (curando di non allontanarsi dalla classe nell'ora della ricreazione) e che debba a loro essere vietato qualsiasi altro contesto sociale in cui sono presenti coetanei".

Germinario evidenzia infine che "dubbi di legittimità sorgono sul possibile utilizzo dello strumento di autocertificazione: piuttosto che una semplificazione - conclude - tale strumento appare un regalo ai 'furbetti di turno'".