Eugenio Finardi ad Alberobello

(ANSA) - BARI, 6 AGO - Terzo ed ultimo appuntamento con FestivArts, realizzato dal Comune di Alberobello in collaborazione con Domi Ciliberti, ideatore del festival, e Pino Savino, direttore artistico, che domani, 7 agosto, alle 21.00, ospiterà Eugenio Finardi, nella suggestiva cornice del Trullo Sovrano.Una serata coinvolgente con il celebre artista milanese ed il suo progetto "Finardimente", un gioco di parole per tre significati, che dà il nome a uno spettacolo ricco e sempre nuovo in cui il cantautore ribelle si interroga sul significato della Verità nell'Arte. Uno incontro unico, impreziosito - sottolineano gli organizzatori dell'evento - "dal profondo senso di libertà con cui Eugenio Finardi affronta il suo vasto repertorio assecondando i propri umori e quelli del pubblico, col quale stabilisce un rapporto profondo e spontaneo". Lo stesso rapporto che lo lega da un decennio al chitarrista Giovanni Maggiore (alias Giuvazza), promettente cantautore e affermato musicista della scena torinese con cui il cantautore duetta.(ANSA).