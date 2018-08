Incidenti stradali: muore 27enne

(ANSA) - ARADEO (LECCE), 5 AGO - Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'alba nel Salento sulla strada provinciale che collega Noha, frazione di Galatina, ad Aradeo. La vittima é Valentina Magliocca, di 27 anni, di Aradeo. Era a bordo di una Fiat Punto condotta dal fidanzato rimasto ferito gravemente. Per cause da accertare, l'auto ha sbandato, finendo contro un muro ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118.