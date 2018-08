Braccianti morti nel Foggiano:Magorno (Pd),occorre fare luce

(ANSA) - BARI, 5 AGO - "La tragedia dei braccianti morti a #Foggia ha alcuni punti da chiarire, per questo spero che presto si possa far luce su una vicenda che addolora tutti noi". Lo scrive su Twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno, dopo l'incidente stradale avvenuto ieri nel Foggiano nel quale sono morti quattro braccianti agricoli ed altri quattro sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

