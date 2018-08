Braccianti morti nel Foggiano: Pd, non conta nazionalità

(ANSA) - BARI, 5 AGO - "Quattro uomini. Quattro lavoratori.

Quattro morti. Non conta la nazionalità o la provenienza. Non conta il porto di partenza o il porto di sbarco. Non conta se sono arrivati a bordo di una nave della Marina o di una ONG.

Sono morti al termine di una durissima giornata di lavoro.

Probabilmente sottopagati. Probabilmente per 10 ore a riempire cassoni. E chissà se ingaggiati da un caporale.

Sono morti in Italia, nel sud dell'Italia, in Puglia, in provincia di Foggia". Così il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale della Puglia, Paolo Campo, in un post pubblicato su Facebook,dopo l'incidente stradale avvenuto nel Foggiano nel quale quattro braccianti agricoli extracomunitari sono morti ed altri quattro sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale.(ANSA).