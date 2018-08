Sold out a Otranto per 'Figaro'

(ANSA) - LECCE, 4 AGO - Successo a Otranto per 'Figaro su, Figaro giù', l'ultimo della triade di appuntamenti (i primi due a Martina Franca) che nella città dei Martiri ha registrato il tutto esaurito e che ha visto insieme in questo progetto La Fondazione La Notte della Taranta e il Festival della Valle d'Itria in collaborazione con il Carnevale di Putignano che cura tutte le scene in cartapesta. Il pubblico che ha assistito all'evento nel suggestivo scenario del Fossato del Castello è rimasto entusiasta davanti a questa libera rivisitazione del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini in cui i suoni della tradizione dell'orchestra Popolare de La Notte della Taranta hanno incontrato le melodie più classiche dell'orchestra Ico della Magna Grecia, restituendo una versione unica dell'opera.

Il progetto drammaturgico è stato curato da Gianmaria Aliverta, al quale è stata affidata anche la regia, con la partecipazione di Elio che ha impersonato la tarantola.