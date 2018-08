Di Battista pungola il M5s, dica dei no

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Alessandro Di Battista, dagli Stati Uniti, pungola il M5s. 'Ho molta stima di Di Maio, tutti gli altri ministri M5s dovrebbero avere il suo coraggio. Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap la Tav, opere del tutto inutili. Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i No sani che abbiamo detto e su ci abbiamo preso i voti', scrive su Fb. Intanto, Andrea Mura, il deputato-velista, si dimette dal Parlamento dopo le accuse di assenteismo e l'espulsione dal M5s.

In una lettera al presidente della Camera Fico parla di 'linciaggio mediatico' contro di lui. Durissima replica di Di Maio che, come capo politico del M5s e sulla base dello Statuto, dà mandato ai legali di avviare una causa contro Mura per danno d'immagine al MoVimento.