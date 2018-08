Bari, schermaglie De Laurentiis-Sibilia

(ANSA) - NAPOLI, 4 AGO - "Il Bari riparte dalla serie D perché Sibilia è un politico, non gliene frega niente della città.

Pensa a confermare i propri voti per avere una grande possibilità di rappresentanza". Il proprietario del Bari Aurelio De Laurentiis, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, attacca il n.1 della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia.

"Bari - aggiunge De Laurentiis - riempirà lo stadio per il Bari, non per la D. Quindi fai in modo che in una C disastrata dove molti club non riescono ad iscriversi io possa tentare subito la scalata alla B". "Ho grande rispetto per le doti manageriali di De Laurentiis, presidente di un importante club di Serie A. Da qualche giorno si é aggiudicato un club di grande tradizione come è il Bari. Ma la nuova società, della quale è il proprietario, non è ancora ufficialmente una formazione del prossimo campionato di Serie D", replica Sibilia.

"Quando l'iscrizione verrà formalizzata, ne potremo parlare. Le ammissioni ai campionati non dipendono da me ma dai regolamenti", fa sapere.