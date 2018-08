Comune Bari sposterà tre elettrodotti

(ANSA) - BARI, 3 AGO - Prosegue l'iter per lo spostamento di tre elettrodotti che sono presenti a Loseto, frazione di Bari, nell'ambito dell'ampliamento del nuovo parco. Ieri, informa una nota del Comune, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il responsabile della direzione territoriale centro-sud di Terna rete Italia, Francesco Bonci, hanno fatto un sopralluogo nella zona interessata. E Bonci ha confermato la fattibilità dell'operazione che prevede l'arretramento di tre linee di distribuzione elettrica, una linea a 380 kV di tensione e due linee alla tensione di 150 kV. "Nonostante i dati di tutti gli enti preposti ci rassicurino continuamente sui livelli di inquinamento elettromagnetico, che restano molto al di sotto dei limiti fissati - sottolinea Decaro - noi intendiamo procedere con lo spostamento dei tralicci di Loseto, così come ci chiedono i residenti del quartiere. Lo studio sarà inserito nell'ambito del progetto dell'ampliamento del nuovo parco di Loseto, per cui siamo già impegnati nella ricerca del finanziamento". Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale formalizzerà la richiesta di elaborazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica, correlata alla realizzazione dell'estensione del parco di Loseto nuova, previsto con due lotti successivi. Si prevede, evidenzia il Comune, di poter acquisire lo studio nei primi mesi del nuovo anno, completo di almeno due soluzioni alternative di tracciato. Attraverso questo primo livello di progettazione sarà possibile quantificare anche il costo complessivo per lo spostamento. Il passo successivo sarà reperire le risorse finanziarie e sottoscrivere una convenzione con Terna. Il prossimo incontro tecnico tra le parti è fissato entro settembre.(ANSA).