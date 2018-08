Palagiustizia, radar controlla stabilità

(ANSA) - BARI, 02 AGO - Strumentazione ad alta precisione con tecnologia radar interferometrica è stata installata questa mattina nel cortile esterno del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari. L'attrezzatura monitorerà la stabilità dell'immobile durante le fasi di alleggerimento dei piani fino allo sgombero totale del palazzo dichiarato inagibile per rischio crollo, previsto entro il 31 agosto.

L'attività di monitoraggio è condotta da personale del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma che, con i tecnici del comando provinciale di Bari, controlla eventuali spostamenti della struttura muraria. La strumentazione è infatti in grado di fornire mappe di eventuale spostamento dell'immobile, monitorato con una precisione del decimo di millimetro e con informazioni aggiornate ogni 30 secondi. Lo spostamento interno dei carichi, soprattutto armadi e fascicoli, dai piani superiori al piano interrato, prevede come misura di sicurezza anche il puntellamento della facciata e di alcune stanze.