Omicidio in piazza in Puglia, muore 23enne albanese (2)

(ANSA) - BARI, 02 AGO - Si chiamava Victorjan Picaku il giovane albanese di 24 anni (e non di 23 anni come si era appreso inizialmente), ucciso in un agguato ieri sera in piazza Abbazia a Corato, in provincia di Bari. A quanto si apprende, quando è stato ferito il giovane si trovava in compagnia di un connazionale noto alle forze dell'ordine, ma al momento i carabinieri escludono si sia trattato di un errore di persona. Le indagini dei militari, infatti, si concentrano sui rapporti personali e su eventuali frequentazioni criminali della vittima.(ANSA).