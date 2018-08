Caldo: psicologi, attenzione a anziani

(ANSA) - BARI, 1 AGO - "Siamo entrati nel periodo più caldo dell'anno, in questi giorni è previsto un picco ed altri ce ne saranno nelle prossime settimane. Da più parti piovono inviti a restare in casa rivolti soprattutto agli anziani. C'è però un altro verso della medaglia che è quello dell'isolamento di questi soggetti, costretti non solo a fronteggiare il caldo, ma anche la solitudine. E non parlo solo degli anziani soli, ma anche di quelli che hanno figli e nipoti che però, giustamente, in questo periodo dell'anno vanno in vacanza o semplicemente al mare". Lo afferma in una nota il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Puglia, Antonio Di Gioia, secondo il quale "è fondamentale garantire supporto, anche di tipo psicologico, a questi soggetti. Il caldo non implica rischi solo sulla salute del corpo, ma anche sulla salute mentale, l'isolamento acutizza depressione, ansia, fragilità emotive".