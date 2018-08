++ Ilva:commissari,copertura parchi è best practice unica ++

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - La copertura dei parchi minerali dell'Ilva di Taranto "è una best practice unica al mondo". Così il commissario straordinario, Enrico Laghi, in audizione in commissione Industria del Senato. Sui lavori - iniziati a gennaio 2018 in anticipo di 8 mesi - "è stato completato il 96% delle fondazioni, riteniamo che la copertura potrà essere completata nel termine previsto di gennaio 2020", ha aggiunto Laghi confermando quindi l'impegno preso da ArcelorMittal nell'addendum presentato al Mise. (ANSA).