++ Ilva: commissari, spesi 500 mln interventi ambientali ++

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - La gestione commissariale dell'Ilva, "ad oggi ha speso 500 milioni di euro in investimenti ambientali urgenti per l'adeguamento alle prescrizioni". Così le slide presentate dai commissari Ilva in audizione davanti alla commissione Industria del Senato in cui si legge che gli investimenti ambientali previsti nel piano industriale Ilva del 2014 sono pari a circa 1,8 miliardi di euro. (ANSA).