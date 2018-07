Matera 2019, "qualche passo in avanti"

(ANSA) - MATERA, 30 LUG - Rispetto all'ultima visita a Matera, all'inizio del mese di luglio, "sono stati fatti passi in avanti": lo ha detto il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, la quale oggi è tornata nella città lucana che sarà Capitale europea della Cultura per il 2019.

Lezzi - che ha cominciato la sua visita dalla Cava del Sole - ha evidenziato che "qualcosa sta andando avanti, ma per fare il punto preciso su tutti gli altri cantieri devo ascoltare Invitalia, soprattutto per quelli che abbiamo trasferito nel Contratto di sviluppo solo lo scorso 16 luglio". Il Ministro ha visitato anche il cantiere Fal (Ferrovie Appulo lucane) della nuova stazione di Matera centrale accompagnata dal presidente delle stesse Fal, Matteo Colamussi.