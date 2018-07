Ilva:Emiliano,passo insufficiente Mittal

(ANSA) - BARI, 30 LUG - "Le proposte di ArcelorMittal sono un piccolo passo avanti assolutamente insufficiente a garantire la salute dei miei concittadini". Lo afferma in una nota il governatore pugliese, Michele Emiliano, dopo aver partecipato al tavolo istituzionale sull'Ilva che si è tenuto al Mise.

"Attendiamo - precisa Emiliano - un nuova reale proposta ArcelorMittal o altrimenti non daremo il nostro assenso al piano ambientale". "Vogliono ricostruire i due altiforni attualmente fermi per superamento della vita industriale utile - evidenzia Emiliano - alimentandoli ancora a carbone, e vogliono arrivare a otto milioni di tonnellate di produzione totalmente a carbone, mantenendo intatto il nesso fabbrica-carbone che uccide le persone e distrugge l'ambiente". "Non vogliono fare a meno del carbone - rileva il governatore - perché probabilmente guadagnano dal carbone e non dall'acciaio". Emiliano, però, ribadisce che "questa fabbrica deve essere totalmente decarbonizzata", altrimenti "non c'è altra alternativa che chiudere".