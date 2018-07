Ordina incendio auto ex moglie,arrestato

(ANSA) - BARI, 29 LUG - Era da mesi agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, ma avrebbe continuato a perseguitare e denigrare attraverso i social network la sua ex moglie che lo aveva denunciato, arrivando al punto di pagare una persona per farle incendiare l'auto. Per questo Giovanni Perdicchia, 44enne di Specchia (Lecce), è stato trasferito in carcere dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'auto della donna è stata incendiata a maggio. Perdicchia avrebbe dato mandato a un uomo di Andrano (Lecce), in carcere da giugno per altro reato, pagandolo una modesta somma di denaro. Quest'ultimo avrebbe incaricato una terza persona di Specchia (Lecce) di appiccare il fuoco all'auto della donna. I carabinieri hanno attribuito la responsabilità dell'incendio a Perdicchia e ai suoi complici attraverso l'analisi incrociata filmati di videosorveglianza, testimonianze e tabulati telefonici dei tre soggetti coinvolti.