Ilva: ArcelorMittal scrive a Mise, serve percorso condiviso

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - In una lettera inviata ieri sera allo staff del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e ai sindaci interessati, Arcelor Mittal sottolinea il fatto di non essere stata informata dell'allargamento a tanti soggetti del tavolo sull'Ilva convocato per domani e nel sottolineare di essere aperti al dialogo si chiede però un percorso "condiviso".

Nella lettera si sottolinea anche l'opportunità che all'incontro partecipino il ministero dell'Ambiente e i tecnici del Mise che hanno lavorato alla controproposta.(ANSA).