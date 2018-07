++ Ilva: Di Maio, tavolo non è club privato ++

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il tavolo sull'Ilva domani "è stato convocato perché ArcelorMittal ha chiesto di poter illustrare a tutti gli stakeholder le proprie proposte. Per me hanno diritto a partecipare tutte le rappresentanze dei cittadini coinvolti, incluse le associazioni e i comitati che in questi anni hanno svolto un ruolo essenziale. Ed è per questo che li ho invitati".

Così il ministro Luigi Di Maio. "Non è stato convocato -dice- per trasformarsi in un club privato". E "chi preferisce può liberamente scegliere di non partecipare. Da ministro lo accetto, ma ne trarrò le dovute conseguenze".