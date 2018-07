Xylella:Fitto e De Castro,servono 100mln

(ANSA) - BARI, 26 LUG - Ammonta a circa 100 mln di euro in 5 anni la somma necessaria ad attuare la misura da inserire nella variazione del Programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn 2014-2020), sia per risarcire gli agricoltori dagli abbattimenti degli alberi infetti, sia per reimpiantare varietà resistenti alla Xylella, il batterio che sta seccando gli ulivi nel Salento. La misura, che ha già ottenuto il parere favorevole dell'Ue, è stata proposta dagli europarlamentari pugliesi Raffaele Fitto (NcI) e Paolo De Castro (Pd), che oggi l'hanno presentata a Lecce. La misura del Psrn, è stato sottolineato, andrà ad affiancare quella della Regione Puglia (Psr) e sarà cofinanziata da Ue, Stato italiano e da tutte le Regioni olivicole italiane interessate al contenimento della fitopatia.

"La misura - hanno detto - intende compensare la perdita di reddito gli abbattimenti di alberi infetti con un sostegno annuo di 500 euro per ettaro per massimo 5 anni. Si tratta di un aiuto in conto capitale per il 70% per i costi reimpianto".