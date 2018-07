Appalto Università: Tar, sì a ricorso

(ANSA) - BARI, 26 LUG - Il Tar Lecce ha accolto il ricorso di de La Cascina e Meit Multiservices contro l'annullamento della gara per la fornitura di servizi nelle residenze universitarie deciso dall'Adisu sulla base di un parere dell'Anac. L'appalto, di 6 anni per 10 milioni, riguardava mensa, lavanderia e pulizia delle residenze per studenti di UniSalento a Lecce e Monteroni e degli uffici dell'ateneo. Era stata indetto nel giugno 2017, ma pochi giorni prima della scadenza l'appaltante aveva modificato di 500 euro le spese per la sicurezza. Sulla correttezza di tale procedura una delle società concorrenti aveva chiesto un parere all'Anac, che è arrivato quasi 7 mesi dopo, quando Adisu aveva stilato la graduatoria che vedeva La Cascina-Meit vincitrici.

Secondo Anac la procedura andava annullata perché la modifica avrebbe dovuto comportare un prolungamento dei termini per le domande. Adisu, dopo il parere Anac, aveva annullato la gara. Il Tar, dando ragione alle società, ha condannato anche Anac e Adisu al pagamento delle spese.