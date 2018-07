Regione: Commissione boccia bilancio

(ANSA) - BARI, 25 LUG - La I Commissione consiliare della Regione Puglia ha bocciato la manovra di assestamento e variazione Bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020. Lo rende noto un comunicato della Regione in cui è precisato che "la mancata approvazione del primo dei diciassette articoli che compongono il disegno di legge riguardante l'Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, ha determinato la bocciatura dell'intero provvedimento in considerazione del fatto che - come spiegato dal presidente della I Commissione, Fabiano Amati - 'nessuno è in grado di stabilire gli effetti sull'articolato di quanto previsto dalla disposizione iniziale'". Hanno votato contro 5 commissari di opposizione (Conca, Laricchia, Franzoso, Zullo e Stea); 4 di maggioranza a favore (Pentassuglia, Blasi, Cera e Mennea), mentre si sono astenuti Borraccino e, come è prassi consolidata, il presidente della Commissione, Amati. Assente invece il consigliere Gianni Liviano.