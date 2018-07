Palagiustizia Bari:verso doppio trasloco

(ANSA) - BARI, 25 LUG - La giustizia penale barese si prepara ad un doppio trasloco degli uffici nel giro di pochi mesi, perché sulla sede unica che possa ospitare Procura e Tribunale non c'è ancora certezza sulla scelta e sui tempi. È quanto emerso, secondo fonti dell'avvocatura barese, dalla riunione che si è tenuta questa mattina a Roma, al Ministero della Giustizia.

All'incontro con i dirigenti e il capo di gabinetto del Ministero, hanno partecipato il presidente Corte di Appello di Bari, Franco Cassano, il procuratore, Giuseppe Volpe, il presidente del Tribunale, Domenico De Facendis e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì. Si è parlato della procedura di individuazione di una nuova destinazione dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, che dovrà essere sgomberato entro il 31 agosto. Temporaneamente, quindi, il Tribunale sarà trasferito nell'ex sezione distaccata di Modugno, mentre la Procura in un immobile in via Brigata Regina.