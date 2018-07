Ilva: Di Maio, piano AM migliorativo

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Sull'Ilva, "ArcelorMittal ha presentato una controproposta che dal punto di vista ambientale fa un passo in avanti, ma sull'occupazione la situazione ancora non è soddisfacente e va ulteriormente approfondita". Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell'incontro aggiungendo che l'azienda "ha chiesto l'opportunità di poter raccontare l'addendum migliorativo a tutte le parti interessate e quindi sia al tavolo interistituzionale - che convocheremo subito - sia ai sindacati". Di Maio ha anche avvisato i rappresentanti di ArcelorMittal "che sta andando avanti la procedura di accertamento sulla regolarità della gara". "Sono percorsi che vanno avanti in parallelo - ha aggiunto - perché dobbiamo essere preparati a tutte e due le evenienze: è la legge che ci dirà se si deve ritirare la procedura in autotutela oppure no, stiamo seguendo un percorso naturale di accertamento".