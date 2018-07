Cristalda e Pizzomunno raccontano Vieste

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Far conoscere Vieste (Foggia) nel mondo con una campagna di comunicazione che parte dalla leggenda di Cristalda e Pizzomunno, diventata un successo del cantautore Max Gazzè che aprirà il suo tour nazionale dalla cittadina del Gargano, il 31 luglio, e riceverà la cittadinanza onoraria della località pugliese. Gazzè sarà testimonial della campagna promozionale che prevede la realizzazione di foto e video con la presenza dell'artista nei luoghi più affascinanti della cittadina del Gargano. L'iniziativa è realizzata da Regione Puglia e Comune di Vieste. La promozione del territorio parte dalla leggenda secondo cui il giovane pescatore Pizzomunno, innamorato della bellissima Cristalda, fu trasformato in un faraglione da sirene gelose che incatenarono in fondo al mare la sua amata. La disperazione dei due innamorati, però, impietosì le sirene che concessero loro di potersi amare una volta ogni 100 anni. Saranno anche realizzate 18 cartoline d'autore e un annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane.