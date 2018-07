Calcio: Bari, più cordate al lavoro

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Sono almeno quattro le cordate di investitori interessati a prendere dal Comune di Bari il titolo sportivo della squadra di calcio per ripartire dalla serie D, dopo la mancata iscrizione in B del club. Il sindaco Antonio Decaro ha incontrato nella massima riservatezza imprenditori e manager per conoscere le loro eventuali linee programmatiche.

Ieri la cordata di imprenditori baresi ha avuto un incontro riservato nella sede di Confindustria dal quale è emersa la volontà di costituire una società in grado di partecipare all'avviso pubblico dell'amministrazione comunale (le proposte vanno inviate entro il 31 luglio) in vista della ripartenza tra i dilettanti. Resta aperto anche l'interessamento della cordata Radrizzani-Napoli: i due imprenditori stanno valutando se e come partecipare al percorso indicato dall'amministrazione comunale.

Gli altri gruppi interessati sarebbero la cordata di Vito Laruccia e Nicola Canonico e una cordata promossa da una multinazionale con sedi ad Ascoli e in Germania.