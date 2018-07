Battiti chiude a Bari,anche J-Ax e Bravi

(ANSA) - BARI, 23 LUG - J-Ax, Mihail, Francesca Michielin, Elodie e Michele Bravi sono alcuni degli ospiti della serata finale del Radionorba Battiti Live 2018, domenica 29 luglio a Bari. Per la prima volta in 16 edizioni, il grande palco sarà allestito sul molo San Nicola, poco distante da piazza Diaz dov'era gli altri anni. A condurre saranno come sempre Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. A far ballare il pubblico ci saranno anche i The Kolors, mentre a tenere alta la bandiera del rap ci penserà anche Gué Pequeno. Nella serata finale si esibirà anche l'ospite fisso Gabry Ponte. Attesi dai fan anche il rapper e produttore Carl Brave, 'Le Vibrazioni' e i Negrita. Battiti darà spazio anche alle new entry nel panorama musicale italiano Enrico Nigiotti, Thomas, Biondo e Irama. Lo spettacolo inizierà alle 21 ma le attività in piazza cominceranno dal primo pomeriggio con la diretta radiotelevisiva di Radionorba e il sound check.(ANSA).