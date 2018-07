Sequestrate 11 tonnellate di sigarette

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli hanno sequestrato nel porto di Bari, in collaborazione con militari della Guardia di Finanza, 11 tonnellate di sigarette di contrabbando di marca 'Regina Red'. Le sigarette, trovate su un container proveniente dalla Grecia sbarcato dalla motonave BF Lucia, non erano accompagnate da documentazione commerciale e fiscale. Per questo, si è proceduto al sequestro dei tabacchi e alla denuncia contro ignoti per contrabbando.

Sono in corso indagini per individuare i destinatari finali delle sigarette.