Xylella:Centinaio,valutiamo dl abbattimento

(ANSA) - CANNOLE (LECCE), 19 LUG - "Un decreto è una delle opportunità che stanno sul tavolo. Le valuteremo insieme alla Regione e insieme all'Europa anche perché io la cosa che voglio fare è tutelare la salute pubblica ma soprattutto tutelare gli agricoltori. Sono Ministro dell'Agricoltura e di conseguenza per me la prima cosa che deve essere fatta è la tutela di chi lavora questi terreni, la tutela di chi vuole produrre, la tutela anche di tutti quei produttori che sono oltre la zona cuscinetto. E di conseguenza tutti coloro che stanno producendo al di là della zona, per esempio penso alla zona del barese, ma penso anche ai vivaisti italiani che in questo momento gli stanno dicendo che in alcune zone del mondo non possono esportare perché non siamo 'Xylella free' come agricoltori in Italia". E' quanto ha dichiarato Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nel corso di un sopralluogo insieme al presidente della Regione Puglia Emiliano in un uliveto privato a Cannole, nel corso della sua visita in Puglia nelle zone colpite dalla Xylella.(ANSA).