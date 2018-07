Summer lights,luci su trulli Alberobello

(ANSA) - BARI, 19 LUG - Si sono accese ieri sera ad Alberobello (Bari) le luci sui trulli del paese patrimonio dell'Unesco, con l'avvio del 'Summer lights' 2018 che illuminerà le caratteristiche abitazioni a cono, tutti i giorni, fino a settembre. Sul Trullo Sovrano e il Belvedere saranno proiettati i quadri di Gustav Klimt per celebrare i 100 anni della scomparsa dell'artista austriaco. L'accensione di ieri sera è stata accompagnata dall'evento 'Pianist fly-Emgie x Alberobello', con l'artista Paolo Zannarella che ha suonato il pianoforte a coda sospeso a dieci metri di altezza. "E' stata una serata davvero magica", afferma l'assessore al Turismo del Comune di Alberobello, Antonella Ivone, sottolineando che "i nostri trulli illuminati dai colori dei quadri di Klimt risplendono ancora di più in tutta la loro bellezza". "Il 'Summer lights' - aggiunge - farà da cornice ai tanti eventi in programma fino al mese di settembre, regalando ai tanti visitatori emozioni che, ci auguriamo, possano restare nel cuore di chiunque quest'estate passerà da Alberobello".(ANSA).