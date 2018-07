Ilva: Anac, criticità in gara

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Ci sono criticità nell'iter della gara per la cessione dell'Ilva ma uno stop della procedura può essere valutato solo dal Ministero dello Sviluppo nel caso in cui, come prevede la legge, esista un interesse pubblico specifico all'annullamento. E' la risposta - secondo quanto l'ANSA è in grado di rivelare - che l'Autorità Anticorruzione ha inviato al vice-premier Luigi Di Maio che l'aveva interpellata sulla vendita dell'Ilva ad Arcelor Mittal. Criticità emergono sui punti segnalati dal Mise: dal rinvio del piano ambientale alle scadenze intermedie fino ai mancati rilanci.