Odore gas Taranto:cittadini,in zona Ilva

(ANSA) - TARANTO, 18 LUG - Eni comunica con una nota che nell'ambito delle operazioni di riavvio della Raffineria di Taranto a seguito della fermata generale per manutenzione programmata, "si è verificata una lieve perdita di Gpl da una linea dell'impianto di 'trattamento gas' ricevuto dall'unità di distillazione primaria. La perdita, seppur minima in relazione a considerazioni di sicurezza e di qualità dell'aria, ha generato un effetto odorigeno ed è stata prontamente rimossa. Il fenomeno è da considerarsi assolutamente episodico". Dalla tarda serata di ieri numerosissime erano state le segnalazioni da parte di cittadini allarmati che avevano avvertito un forte odore di gas. "La Raffineria - conclude la nota - conferma di avere inoltre messo in campo tutte le azioni ispettive e di controllo atte ad evitare che il fenomeno possa ripetersi"