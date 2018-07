In Puglia Luotto e la cucina di recupero

(ANSA) - LECCE, 18 LUG - "CiboPerBacco" è l'evento promosso dal Comune di Melissano, in provincia di Lecce, con il patrocinio di Slow Food - Condotta Sud Salento. L'appuntamento è fissato per il giorno 7 Agosto e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell'attore e chef Andy Luotto con un laboratorio dedicato alla cucina di recupero. Andy, attore, comico e cuoco (come ama definirsi), negli ultimi anni si è fatto promotore del "recupero alimentare".Cucinare con gli avanzi fa bene all'ambiente, riduce la quantità di rifiuti, fa bene al portafogli ed è di fondamentale importanza per la salvaguardia della nostra salute e di quella del pianeta, oltre naturalmente a stimolare la creatività.Qualche ora prima della partecipazione, Andy Luotto, accompagnato da alcuni organizzatori dell'evento, girerà per le strade e per le case del paese allo scopo di raccogliere cibo e pietanze realmente avanzati e che costituiranno i suoi originalissimi ingredienti per realizzare, sotto gli occhi di tutti, la sua personale e creativa cucina di recupero. Alcuni dei piatti che lo chef preparerà saranno cotti nelle tipiche ceramiche di Cutrofiano. (ANSA).