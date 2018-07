Parroco si tuffa in mare, muore annegato

(ANSA) - MARTINA FRANCA (TARANTO), 17 LUG - Don Luigi Angelini, parroco della Madonna della Sanità di Martina Franca (Taranto), è morto - molto probabilmente per annegamento - mentre faceva il bagno nelle acque antistanti zona Monticelli, nella marina di Ostuni (Brindisi). Il 60enne si era recato in spiaggia con un altro prete che però non è entrato in acqua. Alcuni addetti al servizio di pulizia della spiaggia, a quanto si è appreso, avrebbero notato il corpo galleggiare. Vani sono risultati i tentativi di rianimazione. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Capitaneria di porto. Accertamenti sono in corso per stabilire con certezza le cause della morte.