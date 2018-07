Festa Cinema del reale da Klein a Siria

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Dai video-selfie del quindicenne siriano Muhammad Najem che documenta la distruzione in un sobborgo di Damasco, al viaggio tra scatti e documentari di uno di più grandi fotografi viventi, William Klein, classe 1928, che sarà ospite d'onore del Festival. Sono fra le coordinate della 15/a edizione della Festa di Cinema del Reale, in programma dal 18 al 21 luglio a Specchia, in Salento, con un'anteprima il 16 a Corigliano d'Otranto, dove è stata inaugurata Contacts, mostra/installazione fotografica sull'opera di Klein e un'appendice il 26 luglio, nell'ambito del Festival Barezzi Summer Luce ad Andrano.

Le tre parole guida della Festa quest'anno sono facce, guerre e mutamenti. "Una faccia è una storia, una razza, un migrante che viene espulso - spiega all'ANSA il direttore del Festival Paolo Pisanelli -. Ci sentiamo su una linea quasi di resistenza rispetto alle politiche italiane, a questo oltraggio ai diritti degli individui. Da sempre il cinema del reale su questi temi è combattivo".