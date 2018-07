Decaro convoca tifosi in curva nord

(ANSA) - BARI, 17 LUG - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha convocato i tifosi per il 20 luglio, alle 17.30, nella Curva Nord dello Stadio della Vittoria per ascoltare "le loro voci" in vista del fatto che, "tra pochi giorni, il titolo sportivo del Bari calcio, secondo le regole federali, passerà nelle mani del sindaco". "Il Bari non è solo una squadra di calcio. È un elemento di coesione della nostra comunità, è un'importante leva economica, è un'occasione straordinaria di svago per baresi sparsi in tutto il mondo. È insomma un patrimonio inestimabile".

"Ho il dovere di prendermi questa grande responsabilità e lo farò con tutto il mio impegno, garantendo che il futuro della squadra sarà costruito trasparenza, affidabilità e rispetto per la storia ultracentenaria dei nostri colori". "Ma non voglio fare tutto da solo. Per questo ho deciso di incontrare i tifosi biancorossi, appassionati e gruppi organizzati" in "un luogo simbolico" quale è la curva nord dello storico stadio barese.

"Il nuovo Bari parte da qui, da tutti noi".