Buca nell'asfalto a Bari,camion bloccato

(ANSA) - BARI, 17 LUG - Un mezzo dell'Amiu per la raccolta dei rifiuti è rimasto bloccato con una ruota in una voragine che si è improvvisamente creata nell'asfalto, in via Melo, all'angolo con via Davanzati, a Bari. Per qualche ora il traffico nella strada è stato interdetto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici del Comune di Bari. Si sta verificando la causa che ha provocato la buca in quel tratto che di recente è stato oggetto di lavori con la copertura della strada con nuovo asfalto.

