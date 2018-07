Nuova stazione Fal a Gravina

(ANSA) - BARI, 13 LUG - "Questa stazione completamente rimessa a nuovo con un investimento di oltre 700mila euro di fondi aziendali, è un altro tassello del percorso di rinnovamento compiuto da Fal negli ultimi anni e che ci vede impegnati in oltre 10 cantieri per il raddoppio della linea Bari - Matera con lo sforzo di continuare a garantire il regolare esercizio dei mezzi". Lo ha detto il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, presentando alla stampa la nuova stazione di Gravina insieme con l'assessore regionale pugliese alla Mobilità, Gianni Giannini ed il Sindaco di Gravina, Alessio Valente. La nuova stazione è stata ristrutturata con taglio 'green', standard molto elevati di sicurezza, servizi, innovazione, sostenibilità, accessibilità.

Sono stati, tra l'altro, installati pannelli fotovoltaici ed impianti di illuminazione a led, rastrelliere per bici, videoroveglianza, wi-fi gratuito, l'alberello 'Oscar' per la ricarica gratuita, ed è in mostra un vecchio scambio manuale recuperato e restaurato.