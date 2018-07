Fal: dal 18/7 chiusa 'Matera centrale'

(ANSA) - MATERA, 13 LUG - Nell'ambito del processo di ammodernamento delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal) e di realizzazione degli interventi infrastrutturali sulla Bari-Matera, "dove ad oggi ci sono oltre dieci cantieri aperti per il raddoppio della linea", da mercoledì 18 luglio prossimo la stazione di Matera centrale "chiuderà per lavori straordinari". Lo hanno reso noto, in un comunicato, le stesse Fal.

I collegamenti ferroviari "saranno quindi garantiti fino alla stazione di Matera Villa Longo; da Villa Longo a Matera Sud, invece, sono stati previsti servizi automobilistici sostitutivi.

Info e orari sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook, su manifesti e volantini reperibili in stazioni e biglietterie".