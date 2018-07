Calciatori Bari partiti per ritiro

(ANSA) - BARI, 13 LUG - I calciatori tesserati per il Bari sono partiti stamattina in treno dal capoluogo pugliese per il ritiro in Trentino, a Baselga di Pinè: il club non ha diffuso la lista dei convocati né ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore Mauro Zironelli. Lo scozzese Liam Henderson, gioiello della rosa pugliese, ha postato le foto del viaggio in treno, seduto accanto a Djavan Anderson..