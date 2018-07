Baby gang aggredisce e deruba studente

(ANSA) - BARI, 13 LUG - Quattro minorenni sono stati arrestati dai carabinieri a Bari con l'accusa di avere aggredito, picchiato e derubato uno studente universitario di 19 anni. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio in via Capruzzi dove il giovane stava aspettando l'autobus. E' stato aggredito dai quattro che lo hanno colpito violentemente al volto e al corpo prima di derubarlo del cellulare e dell'orologio. Una donna anziana che ha assistito all'aggressione ha chiamato il 112 e due equipaggi del Nucleo Radiomobile dei carabinieri che erano già in zona, sono intervenuti immediatamente bloccando i quattro prima che riuscissero a fuggire. I minorenni, due dei quali hanno già precedenti specifici, sono accusati di rapina aggravata in concorso. Allo studente, soccorso e trasferito all'ospedale Di Venere di Carbonara, sono state diagnosticate lesioni al volto e sul corpo giudicate guaribili in 15 giorni.